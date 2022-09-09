Игорь Колыванов: «Видите, как мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу? Если продолжит так играть, то могут в «Реал» пригласить»

прокомментировал игру за .

Грузинский футболист был признан лучшим игроком месяца в Серии А.

«Хвича – просто молодец! Сейчас он разрывает не только в Лиге чемпионов, но и чемпионате Италии. Сейчас это один из лидеров «Наполи».

Видите, как мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу? Если Хвича будет продолжать так играть, то его могут и в пригласить. Дай Бог, чтобы у него все получилось.

Думаю, в Италии Кварацхелия добьется той же величины, что и его соотечественник, . Горячие болельщики «Наполи» его полюбили, и восхищаются его игрой.

Называют его Кварадоной? Марадона – единственный и неповторимый. До него Хвиче далеко.

Пусть продолжает в том же духе и посмотрим, что у него получится в будущем», – сказал бывший нападающий сборной России.