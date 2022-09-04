Алейников о Хвиче: «В Грузии больше возможностей вырасти в хорошего футболиста, чем в России, получается»

Сергей Алейников прокомментировал яркий старт карьеры Хвичи Кварацхелии в Италии.
21-летний полузащитник «Наполи» в пяти матчах Серии А набрал 5 очков (4+1) по системе «гол+пас».
– Как смотрится Хвича на старте сезона? Как воспринимают его успехи в Италии?
– Воспринимают с приятным удивлением, скажем так. Потому что давно не было игроков с постсоветских пространств, которые так удачно проявляли бы себя в топ-чемпионате. Но, с другой стороны, ждут, что будет дальше, как Хвича будет развиваться.
– Мы уже перестали верить, что в российской Премьер-лиге игрок может «созреть» для топ-чемпионата.
– Но все же Хвича – это Грузия, а не Россия. Там больше возможностей вырасти в хорошего футболиста, так получается. Тем более что, если посмотреть статистику, очень много грузинских игроков выступают за границей.
– Почему в Грузии легче стать футболистом высокого класса? Это исторически?
– Да, скорее всего. Грузины и итальянцы, например, и по характеру, и по обращению с мячом похожи. Сейчас, конечно, меньше таких ярких футболистов, какими были Роберто Баджо, Франческо Тотти. Но все равно они технически неплохо оснащены. Все знают, что грузины «на ты» с мячом. Просто не всегда хватало им физических кондиций. Сейчас, видимо, что-то изменилось. Время дало хороший результат.
– Можно сказать, что Кварацхелия вовремя уехал в Европу, потому что в «Рубине» он начал «киснуть», да и казанский клуб в итоге вылетел в Первый дивизион?
– Мне кажется, когда появляется возможность уехать в топ-чемпионат, надо быстро уезжать. Иначе потом уже никто тебя не возьмет, – сказал бывший игрок «Ювентуса» и сборной СССР.