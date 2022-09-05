Вратарь «Торпедо» Бабурин о трех пенальти «Ростова»: «Да, я вышел из ворот. Правила есть правила! Но очень обидно»

Вратарь признал, что выходил из ворот при пенальти «Ростова».

В 8-м туре Мир московская команда потерпела поражение со счетом 0:1. Победный гол забил Максим Осипенко, реализовав пенальти на 99-й минуте. Это была третья попытка желто-синих реализовать 11-метровый.

– Что было в концовке?

– Мы бились до конца, хотели достичь результата. Комличенко много на себя берет? Да лучше бы он вообще к пенальти не подходил. Мы должны были сохранять ничейный результат. Своей игрой мы довольны, а результат – полное разочарование.

– Что скажете про пенальти?

– Мы посмотрели повторы эпизодов. Да, я вышел из ворот. Если мы говорим про второй пенальти: сложно определить, что могло измениться, если бы я стоял на линии, на несколько сантиметров ближе к ленточке.

Правила есть правила! Но мне очень обидно, конечно же. Наверное, столько перебитий впервые в истории. Мы сегодня должны были набирать очко.

– «Ростов» менял пенальтистов?

– Я об этом не думал. Я знал, как каждый из них бьет. Но то, что ты знаешь, куда он пробьет – ничего не значит еще. Игрок может всегда поменять свое решение. Я не помню, чтобы Комличенко бил по центру.

– Вы готовились к штрафным Ростова?

– Да, мы готовились к ним. Максимально строго сыграли.

– Настраивались на принципиально?

– Нет, обычный настрой был.

– Ваше будущее теперь?

– Простое будущее: домой поехал, жена стоит, ждет меня! – сказал Бабурин.