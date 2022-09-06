Геркус о трех пенальти «Ростова»: «Абсолютное достижение начинающего арбитра. Он и 4 раза даст перебить. Я бы еще желтую давал за каждое нарушение»

иронически высказался о тройном пенальти в матче с «Торпедо».

Ростовчане обыграли москвичей в матче 8-го тура Мир (1:0) за счет гола с пенальти в добавленное время.

Он был реализован только с третьей попытки (забил Максим Осипенко), так как судья Ян Бобровский дважды потребовал перебить из-за выхода вратаря с линии ворот (он выручил после ударов Егора Голенкова и Николая Комличенко).

– Надеюсь, матч вам понравился, доставил вам эмоции. Думаю, мы поставили рекорд, и вы еще долго не увидите, чтобы два раза перебивали пенальти. Это абсолютное достижение начинающего арбитра. Надеюсь, в будущем арбитра ФИФА. Думаю, он и 4 раза кому-то даст перебить. Я бы на его месте не останавливался.

Я бы еще за каждое нарушение давал желтую карточку. К концу бы доигрывали человек по 7. Зато он бы показал всем, как правильно.

Будем ли мы обращаться в ЭСК? Да мы даже не в ЭСК, а в другой орган. Вот думаем, в какой. Ну такого не видели никогда. Это за гранью нашего опыта. Я вот теперь не знаю, куда обращаться.

– Что делать дальше команде, у которой 1 набранное очко?

– Работать на тренировках, не жаловаться на судей, – сказал президент .

«Ростов» три раза бил один и тот же пенальти на 90+ 😱 Два сэйва «Торпедо» отменили, а гол засчитали!