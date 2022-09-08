Юлиан Нагельсманн: «Барса» очень хорошо начала сезон – будет прекрасный матч. Жду встречи с Левандовским»

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Тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ждет встречи с Робертом Левандовским в матче с «Барселоной».

«Я с нетерпением жду встречи с Робертом. Это будет прекрасный матч. «Барселона» очень хорошо начала сезон.

Нам не нужно сильно готовиться к встрече с Левандовским – парни хорошо его знают», – сказал Нагельсманн после победы над «Интером» (2:0) в матче  Лиги чемпионов.

34-летний форвард после перехода в каталонский клуб забил 8 голов в 5 матчах на старте сезона. Его статистику можно найти здесь.

«Бавария» дома сыграет с «Барселоной» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 13 сентября.

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