Индзаги перед «Баварией»: «Мы – «Интер», мы должны дать бой одному из 3-4 претендентов на трофей»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Баварией».
– Конкуренция в нашей группе очень и очень высокая, завтрашний матч должен стать для нас возможностью избавиться от разочарования после дерби.
Мы знаем, что нам нужно набрать 10 очков. Группа сложнее, чем в прошлом году, но мы – «Интер», мы должны дать бой одному из 3-4 претендентов на победу в Лиге чемпионов.
– Кто опаснее, Мане или Левандовски?
– С Мане мы встречались в прошлом сезоне, когда он играл за «Ливерпуль». Он работает с умопомрачительной интенсивностью и проявляет себя и в атаке, и в обороне.
И Левандовски – отличный футболист. Мы сыграем против них 4 раза за полтора месяца, это будут сложные матчи, – сказал Индзаги.