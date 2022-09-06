Индзаги перед «Баварией»: «Мы – «Интер», мы должны дать бой одному из 3-4 претендентов на трофей»

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Баварией».

– Конкуренция в нашей группе очень и очень высокая, завтрашний матч должен стать для нас возможностью избавиться от разочарования после дерби.

Мы знаем, что нам нужно набрать 10 очков. Группа сложнее, чем в прошлом году, но мы – «Интер», мы должны дать бой одному из 3-4 претендентов на победу в Лиге чемпионов.

– Кто опаснее, Мане или Левандовски?

С Мане мы встречались в прошлом сезоне, когда он играл за «Ливерпуль». Он работает с умопомрачительной интенсивностью и проявляет себя и в атаке, и в обороне.

И Левандовски – отличный футболист. Мы сыграем против них 4 раза за полтора месяца, это будут сложные матчи, – сказал Индзаги.

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