Неймар стал 4-м в списке лучших бомбардиров «ПСЖ» – 110 голов. Больше лишь у Златана, Мбаппе и Кавани

Теги ПСЖ Педру Паулета Златан Ибрагимович Эдинсон Кавани лига 1 Франция Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Неймар вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».

Вчера бразильский нападающий забил победный гол в матче 7-го тура Лиги 1 против «Бреста» (1:0).

Это 110-й мяч Неймара в составе парижан. Благодаря ему форвард вышел на чистое 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ», обойдя Педру Паулету (109 голов), выступавшего за клуб с 2003 по 2008 год.

Больше Неймара за «ПСЖ» забили лишь Златан Ибрагимович (156 голов), Килиан Мбаппе (180 голов) и Эдинсон Кавани (200 голов).

Полную статистику 30-летнего нападающего можно найти здесь.

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