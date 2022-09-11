Неймар стал 4-м в списке лучших бомбардиров «ПСЖ» – 110 голов. Больше лишь у Златана, Мбаппе и Кавани

Неймар вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».

Вчера бразильский нападающий забил победный гол в матче 7-го тура Лиги 1 против «Бреста» (1:0).

Это 110-й мяч Неймара в составе парижан. Благодаря ему форвард вышел на чистое 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ», обойдя (109 голов), выступавшего за клуб с 2003 по 2008 год.

Больше Неймара за забили лишь (156 голов), (180 голов) и (200 голов).

Полную статистику 30-летнего нападающего можно найти здесь.