«Оставить Неймара в запасе – правильное решение. Гальтье справляется с эго звезд». Лизаразю о «ПСЖ»

поддержал решение не ставить Неймара в стартовый состав в матче с .

Нападающий «ПСЖ» начал на скамейке игру 6-го тура Лиги 1 (3:0) и вышел на замену на 63-й минуте.

«Управление командой – положительный момент в работе . Он не допускает ошибок и справляется с эго звезд.

Решение оставить в запасе – правильное, так как было видно, что он уже на грани. Ему необходимы передышки, все-таки физически он уязвим.

Я считаю, что с нынешним грамотным тренером укомплектован лучше. На мой взгляд, если сравнивать с другими тренерами команды, Гальтье справляется и разбирается в ситуации лучше», – сказал бывший защитник сборной Франции.