«Жаль, если ирония осталась непонятой». Фролов о словах про то, что его устраивает сидеть в запасе «Крыльев» и получать зарплату

Вратарь Евгений Фролов прокомментировал свои слова об игровом времени в «Крыльях Советов».

После матча 9-го тура Мир РПЛ с «Химками» (0:0) было опубликовано интервью Фролова, в котором он, отвечая на вопрос о том, что не играет за самарский клуб, сказал: «Деньги платятся – все нормально. Меня устраивает».

Фролов – запасной голкипер самарского клуба. Он не выходил на поле с апреля 2021 года.

«Если моя ирония осталась непонятой – мне жаль. После матча с «Химками» было плохое настроение – мы были расстроены ничьей, должны были побеждать.

Журналист подошел после игры, задавал какие-то странные вопросы, я решил просто ответить в таком же ключе, в каком были эти вопросы. Никто даже записывать бы это не стал, а он расшифровал и подал как новость. Что ж, его выбор.

Да, у меня сейчас нет игровой практики в «Крыльях», но я тренируюсь и стараюсь быть полезным команде, передать свой опыт молодым ребятам. «Крылья» – это мой клуб, я счастлив быть его частью и быть частью этой команды. У нас классный коллектив и отличная атмосфера. Да, мы недобрали свои очки в этом сезоне, но все впереди. Уверен, что «Крылья» возьмут свое», – сказал 34-летний голкипер.