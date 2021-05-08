Евгений Фролов: «Черчесов – очень тонкий психолог. Он вводит в состояние постоянного стресса, чтобы увеличить концентрацию человека»

Голкипер оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова с точки зрения психологии.

«Черчесов – очень тонкий психолог. Я с ним работал и прекрасно об этом знаю.

Это непросто объяснить, но он вводит человека в состояние постоянного стресса, чтобы увеличить его концентрацию. Как ни странно, у Станислава Саламовича все футболисты с этим справляются.

Наверное, это связано с тем, что те, кто не сможет справиться, просто не вливаются в его команду и не играют. В команде Черчесова все игроки должны быть сильны духом и очень эмоциональны», – сказал Фролов в ютуб-шоу «Загоны».