Вратарь «Крыльев» Фролов о том, что не играл с апреля 2021-го: «Деньги платятся – все нормально. Меня устраивает»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о своем положении в клубе.
Фролов – запасной голкипер самарского клуба. Он не выходил на поле с апреля 2021 года.
– Вы не играете на поле, сидите на скамейке запасных уже долго. Вас утраивает то, что происходит в вашей карьере? Вам в кайф?
– Да.
– Почему?
– Деньги платятся – все нормально.
– Играть не хочется?
– Деньги платятся – все нормально.
– Что будет дальше?
– Посмотрим.
– Почему вы не хотите играть? Сменить обстановку, команду?
– Меня все устраивает.
– До скольких лет готовы играть?
– До 45-50.
– Сидеть на скамейке?
– Без разницы – сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату – любой каприз за ваши деньги.
– Вы еще не заработали столько денег, чтобы закончить с футболом?
– Нет пока, – сказал 34-летний вратарь.