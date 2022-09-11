Вратарь «Крыльев» Фролов о том, что не играл с апреля 2021-го: «Деньги платятся – все нормально. Меня устраивает»

Вратарь высказался о своем положении в клубе.

Фролов – запасной голкипер самарского клуба. Он не выходил на поле с апреля 2021 года.

– Вы не играете на поле, сидите на скамейке запасных уже долго. Вас утраивает то, что происходит в вашей карьере? Вам в кайф?

– Да.

– Почему?

– Деньги платятся – все нормально.

– Играть не хочется?

– Деньги платятся – все нормально.

– Что будет дальше?

– Посмотрим.

– Почему вы не хотите играть? Сменить обстановку, команду?

– Меня все устраивает.

– До скольких лет готовы играть?

– До 45-50.

– Сидеть на скамейке?

– Без разницы – сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату – любой каприз за ваши деньги.

– Вы еще не заработали столько денег, чтобы закончить с футболом?

– Нет пока, – сказал 34-летний вратарь.