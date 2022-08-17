Фролов о «Кубани» и Петреску: «Ему говорили, что денег нет, и нас в столовой кормили бульоном, для вида. Смотрю – в тарелке одна желтая вода»

Теги Крылья Советов Кубань (до 2020) премьер-лига Россия Дан Петреску Евгений Фролов деньги Футбол

Евгений Фролов рассказал о реалиях финансовых отношений в российском футболе.

– Ты объездил всю страну от Сахалина до Калининграда. От какого места у тебя самые яркие впечатления?

– Ярких мест и впечатлений много. Сахалин, конечно, запомнился сильнее других. Представьте, закончилась тренировка – а через час мы в горах катаемся на лыжах.

А в «Кубани», когда увольняли Дана Петреску, ему говорили, что денег нет, и нас в столовой специально кормили бульоном, для вида.

Знаете, этими куриными кубиками. Я не ем мясо, а в столовой куриный бульон. Мне повар говорит: «Все нормально, не волнуйся».

Смотрю – в тарелке одна желтая вода. Хотя обычно блюда были вкусные и сытные, – рассказал вратарь «Крыльев Советов»

Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска

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