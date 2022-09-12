Глебов готов к флешмобу против Fan ID: «Может, футболистов услышат. Не знаю, чего добиваются те, кто сидят сверху. Это катастрофа»

Капитан готов к флешмобу клубов Мир РПЛ против Fan ID.

– Скажите пару слов про посещаемость, про фанатов, которых нет.

– Думаю, это больная тема для всех. Сами все видите. Сколько сегодня пришло? 11 тысяч? Учитывая, как «Ростов» сейчас идет в таблице, плюс матч со «Спартаком». Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху.

5-7 тысяч на таких стадионах... Мы можем на «Олимпе» играть, вот и все.

– Джикия сказал, что сегодня у него было три билета, но он не смог никому их отдать, потому что у его знакомых нет Fan ID. У вас нет таких историй?

– Таких историй... Хотел дядя приехать из Сочи, у него тоже Fan ID. Оставалось меньше суток до игры.

Fan ID – это для меня непонятно. Зачем моему ребенку, которому два года, делать Fan ID? Что моя дочь может сделать на стадионе? Просто даже если логически подумать.

– Стоит ли клубам вместе сделать какой-то флешмоб, чтобы привлечь внимание к ситуации?

– Давайте попробуем. Предлагайте идеи. Если все клубы будут «за», то давайте сделаем. Может быть, футболистов услышат. Я не знаю.

То, что 10 тысяч человек приходят, – это катастрофа. Для клуба, для футбола, для игроков. Одно дело, когда ты играешь, а на стадионе 30-40 тысяч человек, когда ты, условно, отдохнуть не можешь, вы с партнерами не слышите друг друга.

Понятно, что слышно, как нас поддерживают, но это совсем не то, – сказал полузащитник «Ростова» после победы над «Спартаком» (4:2) в 9-м туре Мир .

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