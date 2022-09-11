Карпин о матче со «Спартаком»: «Без Fan ID было бы 30-40 тысяч зрителей. Сейчас будет около 10 тысяч»

вновь выступил против использования Fan ID на матчах Мир РПЛ.

– Ситуация с Fan ID меняется или нет – вы дали в телеграм-канал информацию о проблемах у семьи болельщиков. Кто-то связывался после этого?

– Да, со мной связались из Минцифры, попросили данные этой семьи и помогли ей.

– Вы верите в позитивное решение проблемы с Fan ID или решением является только отмена этого закона?

– О позитивном решении надо думать. Но ясно, что в существующем формате это неприемлемо. Сергей Богданович говорил о том, что на ЧМ это было – и нормально. Но тут есть нюансы, с которыми сталкиваются только те, кто ходит на стадион, где есть Fan ID.

Одно дело оформить документ на год, и ходить с ним на стадион без регулярного оформления. Но дело в том, что оформив пропуск, тебе в дальнейшем необходимо перед каждым матчем совершать определенные манипуляции, привязывать документ к билету. И без QR-кода на стадион не пустят.

А если я просто решил погулять по левому берегу Дона, увидел, что есть матч – и решил пойти? У меня этого сделать не получится. Те, кто говорит, что Fan ID – это нормально, не сталкивались с нюансами и не понимают, что на каждый матч надо привязывать билет к Fan ID и ждать кода.

Вместо того, чтобы облегчить пропуск на стадион, нам его затруднили.

– Сколько ожидаете болельщиков на матч со «Спартаком»?

– Если бы вход был без Fan ID, как на Кубок, то было бы 30-40 тысяч. Сейчас, вероятно, будет около 10 тысяч, – сказал главный тренер и сборной России.

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)