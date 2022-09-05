Дюков о Fan ID: «Будет исполком, и мы с вами пообщаемся»

Президент РФС высказался о Fan ID после матча – «Зенит» (1:2) в Мир .

— Когда отменят паспорт болельщика?

— На этот стадион [ ] ходят 15 тысяч болельщиков, а не 45, потому что стадион не соответствует требованиям приказа. Задайте вопрос клубу. Я не могу ответить вам на вопрос, почему сейчас так.

Моя позиция по Fan ID? Будет исполком, и мы с вами пообщаемся, – сказал .

«Футбол без фанатов – ничто. Верните ультрас на трибуны». Федук выступил перед «Спартак» – «Зенит»