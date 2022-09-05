Дюков о Fan ID: «Будет исполком, и мы с вами пообщаемся»

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Президент РФС высказался о Fan ID после матча «Спартак» – «Зенит» (1:2) в Мир РПЛ.

— Когда отменят паспорт болельщика?

— На этот стадион [«Открытие Банк Арена»] ходят 15 тысяч болельщиков, а не 45, потому что стадион не соответствует требованиям приказа. Задайте вопрос клубу. Я не могу ответить вам на вопрос, почему сейчас так.

Моя позиция по Fan ID? Будет исполком, и мы с вами пообщаемся, – сказал Александр Дюков.

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