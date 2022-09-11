Рахимич о матче ЦСКА – «Краснодар»: «Почему не давать пенальти, даже если их было 10?»

Теги ЦСКА Элвер Рахимич премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Футбол

Элвер Рахимич прокомментировал назначение трех пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Встреча закончилась со счетом 4:1, 3 гола ЦСКА были забиты с пенальти.

«Все говорят, что был пенальти. Я видел первый момент с Чаловым – там чистый пенальти. Два других я не видел. Но если пенальти был, почему не надо давать, даже если их десять. Почему нет?

Такого не должно быть, что один дали, а второй чистый не дадут. И в сторону ЦСКА, и любой другой команды. Если пенальти чистый, все видят, надо ставить. Даже если десять пенальти, надо давать десять. Это справедливо», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

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