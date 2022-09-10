Защитник «Краснодара» Сорокин про 1:4 с ЦСКА: «Судили не очень равно, но мы не наиграли на победу»

Футболисты «Краснодара» не заслужили победу в матче с ЦСКА, считает защитник Егор Сорокин.

Армейцы в субботу в матче 9‑го тура Мир РПЛ выиграли у «Краснодара» со счетом 4:1, забив три мяча с пенальти.

«Судили, если честно, не очень равно, но мы по матчу не наиграли на победу.

Мы не заслужили ее, даже несмотря на три пенальти. [Арбитр] где‑то подсвистывал, где‑то ставил штрафные, посадил на желтую карточку Кривцова... Сложно сказать, но это не оправдание. Судейство – это второстепенное, надо смотреть на свою игру, а мы на победу не наиграли.

Мы вышли робко, не так уверенно, поэтому такой результат. Все как бы закономерно на сегодняшний день, мы будем работать и исправляться. Обидно, что мы отдалились от лидирующей группы, но будем работать, чтобы только набирать очки», – сказал Сорокин «Матч ТВ».

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.