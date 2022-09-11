Юрий Семин: «Победа «Факела» закономерна. «Локо» не мог две‑три точные передачи подряд сделать»

назвал закономерной победу «Факела» над (2:0).

– Победа закономерна. Для победы нужно играть на своих лучших качествах, но «Локомотив» этого не сделал.

«Факел» при поддержке зрителей играл на эмоциях и большой самоотдаче, в этом был козырь воронежцев. «Локо» был неплохо готов физически, но при этом игроки не могли две‑три точные передачи подряд сделать.

– В связи с такими результатом и положением в таблице стоит ждать увольнения главного тренера «Локомотива»?

– Откуда я знаю. Этот вопрос нужно задавать руководству, не я же назначаю и увольняю тренеров. Нужно спрашивать у людей, которые берут тренеров и иностранных игроков, которые потом сидят на скамейке.

Почти все, кого они взяли, остались в резерве. Пусть ответят, почему так происходит спортивный директор или кто у них отвечает за селекцию, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».