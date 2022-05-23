Карпин о «Спартаке»: «Никакого реваншизма нет. И не надо путать клуб и Федуна»

высказался о своем отношении к «Спартаку».

– Чувство реваншизма к «Спартаку» у вас еще живо?

– К «Спартаку» нет. И не надо путать «Спартак» и Федуна. «Спартак» был, есть и будет – до, во время и после Федуна.

– Он уже почти 20 лет в клубе. Выросло поколение болельщиков, которое не знает «Спартак» без Федуна.

– А Старостин был в клубе больше 50 лет. И что, после Старостина «Спартак» умер? Нет.

Когда Федуна не будет, «Спартак» все равно будет. И никакого реваншизма, вы как сказали, к «Спартаку» у меня нет и быть не может. Я «Спартаку» отдал больше всего лет своей профессиональной жизни, – заявил главный тренер и сборной России.

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