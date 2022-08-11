«Карпина запомнил жестким. Бревнами игроков он не считал, просто подстегивал». Экс-вратарь «Спартака» Заболотный о тренере

вспомнил о периоде работы в «Спартаке» с .

«Я провел хорошее время в : дебютировал в , поработал с нынешним тренером сборной.

Карпина запомнил жестким тренером, но воспринимал его слова как мотивацию. Называет игроков бревнами? В реальности Карпин нас такими не считал: видел, что в реальности мы могли отдавать и принимать передачи. Просто подстегивал.

Зато выжимал по максимуму из команды и добился неплохого успеха. Требовал хорошо играть ногами, под них было заточено много тренировок. Карпин уделял внимание тому, чтобы мы начинали атаки и были задействованы в игре наравне с полевыми.

Все говорят про взвешивания и штрафы (сто долларов за сто грамм – Прим.). У нас, молодых, это было в щадящем режиме — Карпин наказывал как-то, но чаще не деньгами, а словом. Это даже обиднее: «Ты с лишним весом, а согнать не можешь». Я не сильно нарушал нормы, но пару раз тоже от Карпина выслушивал», – рассказал вратарь, выступающий сейчас за .