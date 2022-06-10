Мостовой о Карпине в «Спартаке»: «Смешно, 11 лет уже тренирует и не выиграл ни одного трофея. Черчесов – неплохой вариант»

Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение Валерия Карпина в «Спартак».
Московский клуб сегодня объявил об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера.
– Как оцените работу Паоло Ваноли?
– Кроме Кубка России ничего мы не увидели. Его работа в чемпионате не сильно отличалась результатами от предыдущего тренера Руя Витории, но у него хоть было первое место в Лиге Европы. Но Кубок выиграл, значит, остался в истории и в памяти.
– Кто теперь нужен «Спартаку»? Россиянин или иностранец?
– А какой иностранец сейчас к ним приедет?
– Серб, например.
– Тут сложно угадать, потому что столько перепробовали вариантов в «Спартаке».
– А есть информация про возможное возвращение Валерия Карпина, хороший вариант?
– Нет, конечно. Сколько можно пихать Карпина? И в «Ростове», и в сборной поработал. Набрался опыта? Это смешно. Какого опыта, он 11 лет уже тренирует и не выиграл ни одного трофея в российском первенстве. Ваноли пришел, которого никто не знал, и то Кубок умудрился выиграть за полгода.
– А если Станислав Черчесов?
– Черчесов, кстати, очень неплохой вариант, но как он уйдет, если у него в «Ференцвароше» полный порядок? Не знаю, тоже не вариант, – сказал бывший хавбек красно-белых.