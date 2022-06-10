Мостовой о Карпине в «Спартаке»: «Смешно, 11 лет уже тренирует и не выиграл ни одного трофея. Черчесов – неплохой вариант»

прокомментировал возможное возвращение в «Спартак».

Московский клуб сегодня объявил об уходе с поста главного тренера.

– Как оцените работу Паоло Ваноли?

– Кроме Кубка России ничего мы не увидели. Его работа в чемпионате не сильно отличалась результатами от предыдущего тренера , но у него хоть было первое место в . Но Кубок выиграл, значит, остался в истории и в памяти.

– Кто теперь нужен ? Россиянин или иностранец?

– А какой иностранец сейчас к ним приедет?

– Серб, например.

– Тут сложно угадать, потому что столько перепробовали вариантов в «Спартаке».

– А есть информация про возможное возвращение Валерия Карпина, хороший вариант?

– Нет, конечно. Сколько можно пихать Карпина? И в , и в сборной поработал. Набрался опыта? Это смешно. Какого опыта, он 11 лет уже тренирует и не выиграл ни одного трофея в российском первенстве. Ваноли пришел, которого никто не знал, и то Кубок умудрился выиграть за полгода.

– А если ?

– Черчесов, кстати, очень неплохой вариант, но как он уйдет, если у него в полный порядок? Не знаю, тоже не вариант, – сказал бывший хавбек красно-белых.