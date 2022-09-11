Валерий Карпин: «Босния согласилась сыграть, спасибо большое. По поводу угрозы матчу не готов отвечать»

высказался о возможном матче сборной России с Боснией и Герцеговиной.

– В начале недели был брифинг по итогам объявления состава на матч с Киргизией. Но потом появились новости по матчу с Боснией в ноябре. Как вам соперник? Пошли сообщения о том, что игроки Боснии не хотят играть – есть ли угроза проведению матча?

– По поводу угрозы [проведению] матча – без понятия, не готов отвечать. Нет информации. А по поводу соперника – Босния согласилась сыграть, спасибо большое, – сказал главный тренер сборной России.

Ранее Футбольный союз Боснии и Герцеговины сообщил, что 19 ноября в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч между их национальной командой и российской сборной.

Против проведения этой игры выступил нападающий «Интера» Эдин Джеко, а хавбек «Аль-Шарджа» Миралем Пьянич заявил, что не сыграет в этом матче.

«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка