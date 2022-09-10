Фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч с Россией 

Фанаты сборной Боснии и Герцеговины выступают за бойкот матча с Россией.

Группа болельщиков BHFanaticos выложила в соцсетях фото российского флага, старого герба Боснии и Герцеговины с датой матча и надписью «Бойкот».

Фото: twitter.com/BHFanaticos2000

BHFanaticos или BHF – крупнейшая в Боснии и Герцеговине организация спортивных болельщиков, основанная в 2000 году.

9 сентября Боснийский футбольный союз сообщил, что 19 ноября состоится матч с Россией в Санкт‑Петербурге. Против матча с Россией ранее высказались футболисты боснийской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич.

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