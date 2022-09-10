Карпин о нежелании Пьянича и Джеко играть с Россией: «Я тут при чем? Звоните им и спрашивайте»

Валерий Карпин высказался о нежелании Миралема Пьянича и Эдина Джеко играть с Россией.
Пьянич прямо заявил, что не сыграет в товарищеском матче России и Боснии и Герцеговины. Джеко же сказал, что он против этой игры.
«Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чем? Звоните им и спрашивайте», – заявил тренер сборной России и «Ростова».
Встреча России и Боснии в Санкт-Петербурге запланирована на 19 ноября. Ее проведение подтвердил футбольный союз страны.
«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка