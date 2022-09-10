«Барса» выиграла 5-й матч подряд, общий счет – 20:2. Дальше – игра с «Баварией» в ЛЧ

выиграла 5-й матч подряд.

Сегодня в 5-м туре Ла Лиги каталонцы победили (4:0).

До этого «Барса» выиграла у «Севильи» (3:0), «Вальядолида» (4:0), «Сосьедада» (4:1), а также у «Виктории» (5:1) в Лиге чемпионов.

За эти 5 матчей «Барселона» забила 20 голов и пропустила лишь дважды.

В этом сезоне команда еще ни разу не проиграла. Помимо пяти побед, также была ничья с «Райо» (0:0) в 1-м туре .

Напомним, следующий матч «Барселона» проведет против «Баварии» в Лиге чемпионов – в гостях 13 сентября.