У болельщика, которому стало плохо на матче «Барсы» и «Кадиса», восстановился пульс. Его увезли на скорой

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Болельщика, которому стало плохо на матче «Кадис» – «Барселона», удалось реанимировать. 

Об этом рассказал президент «Кадиса» Мануэль Вискаино. 

«У него восстановился пульс, и его увезли на скорой помощи. Он приходил в себя, снова выпадал, но в конце концов им удалось стабилизировать его.

Похоже, матч возобновится», – сказал Вискаино.

Напомним, матч 5-го тура Ли Лиги приостановили из-за того, что одному из болельщиков, находившихся на трибунах, стало плохо, врачи использовали дефибриллятор. Предположительно, у фаната случился сердечный приступ. 

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