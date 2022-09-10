У болельщика, которому стало плохо на матче «Барсы» и «Кадиса», восстановился пульс. Его увезли на скорой

Болельщика, которому стало плохо на матче «Кадис» – , удалось реанимировать.

Об этом рассказал президент Мануэль Вискаино.

«У него восстановился пульс, и его увезли на скорой помощи. Он приходил в себя, снова выпадал, но в конце концов им удалось стабилизировать его.

Похоже, матч возобновится», – сказал Вискаино.

Напомним, матч 5-го тура Ли Лиги приостановили из-за того, что одному из болельщиков, находившихся на трибунах, стало плохо, врачи использовали дефибриллятор. Предположительно, у фаната случился сердечный приступ.