Болельщику стало плохо на матче «Барсы», вратарь «Кадиса» принес дефибриллятор на трибуну. Игру приостановили, игроки ушли с поля

Матч – приостановили более чем на 20 минут.

Болельщику на трибунах стало плохо. Пришлось использовать дефибриллятор. Вратарь «Кадиса» Херемиас Ледесма совершил рывок к боковой линии, чтобы передать коробку с медицинским оборудованием на трибуны.

Некоторые футболисты молились на поле, а затем ушли в раздевалки после рекомендации судьи Карлоса дель Серро Гранде.

По информации Mundo Deportivo, у фаната случился сердечный приступ. Ему продолжают оказывать помощь.

Фото: кадр из трансляции