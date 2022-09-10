Де Йонг забил впервые с 24 февраля. «Барса» хотела продать Френки летом

Френки де Йонг забил за «Барселону» впервые в этом сезоне.
Полузащитник каталонской команды открыл счет в матче 5-го тура Ла Лиги с «Кадисом» – на 55-й минуте. Нидерландец отличился голом впервые с 24 февраля – тогда он забил гол в ворота «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы (4:2).
Этим летом «Барселона» хотела продать 25-летнего хавбека. В его услугах были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но в итоге трансфер не состоялся.
С подробной статистикой де Йонга можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Барселона» (0:2, второй тайм).