Де Йонг забил впервые с 24 февраля. «Барса» хотела продать Френки летом

Френки де Йонг забил за «Барселону» впервые в этом сезоне.

Полузащитник каталонской команды открыл счет в матче 5-го тура с – на 55-й минуте. Нидерландец отличился голом впервые с 24 февраля – тогда он забил гол в ворота «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы (4:2).

Этим летом хотела продать 25-летнего хавбека. В его услугах были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но в итоге трансфер не состоялся.

С подробной статистикой де Йонга можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Барселона» (0:2, второй тайм).