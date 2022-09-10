Иванов назначил 3 пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА. Карраскаль и Чалов забили сразу, Медина – перебивал

Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота за один матч.

Арбитр назначил три 11-метровых удара в пользу в матче 9-го тура Мир (3:1, второй тайм).

Два пенальти армейцы пробили в первом тайме – после контакта с на 26-й минуте и за фол Олакунле Олусегуна на Хорхе Карраскале на 45-й. В первом случае с точки забил Карраскаль, а во втором – Чалов.

Третий пенальти был назначен на 59-й минуте – за игру Кайо Панталеао рукой. В этот раз Сафонов парировал удар Хесуса Медины, но Милан Гайич добил мяч в ворота. Однако Иванов потребовал перебить 11-метровый, поскольку серб преждевременно вбежал в штрафную. Со второй попытки Медина забил, сделав счет 3:1 в пользу московского клуба.

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