Акинфеев недоволен ВАР в РПЛ: «Мы очень много страдаем каждый год. Чалов с «Краснодаром» в 2019-м, игра с «Ростовом» – чистый пенальти»

не считает, что ВАР сделал футбол лучше в Мир .

– ВАР сделал лучше футбол наш?

– У нас – нет.

– Почему?

– А я вот сейчас не хочу об этом говорить, но по большому счету – нет. Для кого-то, наверное, сделал, для нас, для нашей команды, – нет. Мы очень много страдаем. Надеюсь, меня потом не это (изображает шлепок руками – прим.).

Мы очень много страдаем каждый год. Тогда Чалов с , не помню, какой год, 2019-й был, последние матчи, образно там. Игра с – я считаю, что это чистый пенальти. Когда нам начинают объяснять, что это в динамике не так, это не то,это не се, а с «Факелом» прямо так, сяк и вот так. Через себя человек ударил, мяч летел в девятку, я его не отбил, а Медина ударил по ноге.

– Ну были и в вашу пользу тоже, например, «Урал» в прошлом сезоне на последних секундах, помнишь, когда Панин судил?

– Да, а я не скрываю, я объективный. Вы ж меня спросили. С «Уралом» был чистый пенальти в наши ворота, да. Мне что это скрывать, я же как человек все в жизни прошел футбольной, все это вижу, все это знаю.

Просто если какие-то факты – да, был пенальти с «Уралом», но давайте тогда уж просто объективно смотреть на всякие вещи, да? Ты можешь не поставить, ты можешь не любить команду, но когда объективные вещи и люди видят эту всю историю, у тебя еще телевизор есть... – сказал вратарь в эфире «Коммент.Шоу».