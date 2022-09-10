Иванов показал Чалову желтую за падение в штрафной. Но после ВАР изменил решение и дал ЦСКА пенальти

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Матвей Сафонов Федор Чалов Футбол

Арбитр Сергей Иванов изменил свое решение в матче ЦСКА – «Краснодар».

На 25-й минуте в штрафной гостей возникла спорная ситуация. Форвард ЦСКА Федор Чалов прокинул мяч мимо Матвея Сафонова, после чего вратарь «Краснодара» сбил его.

Иванов не назначил пенальти и наказал Чалова желтой карточкой за симуляцию. Но потом судья воспользовался ВАР и пересмотрел момент. После этого рефери изменил решение, назначив пенальти в ворота «Краснодара», отменив карточку Чалова и показав желтую Сафонову.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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