Иванов показал Чалову желтую за падение в штрафной. Но после ВАР изменил решение и дал ЦСКА пенальти

Арбитр Сергей Иванов изменил свое решение в матче ЦСКА – .

На 25-й минуте в штрафной гостей возникла спорная ситуация. Форвард ЦСКА прокинул мяч мимо , после чего вратарь «Краснодара» сбил его.

Иванов не назначил пенальти и наказал Чалова желтой карточкой за симуляцию. Но потом судья воспользовался ВАР и пересмотрел момент. После этого рефери изменил решение, назначив пенальти в ворота «Краснодара», отменив карточку Чалова и показав желтую Сафонову.

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