У Месси 10 (3+7) очков в 7 матчах за «ПСЖ» в Лиге 1. Он лучший ассистент турнира

набрал 10 очков по системе «гол+пас» в 7 матчах Лиги 1.

Сегодня нападающий отдал голевую передачу в матче с (1:0, первый тайм) на . Это седьмой ассист аргентинца в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

Ранее Месси сделал по одной результативной передаче в матчах с «Клермоном» (5:0) и «Лиллем» (7:1), а в игра с «Тулузой» (3:0) и «Нантом» (3:0) ассистировал партнерам дважды.

На данный момент Месси – лучший ассистент чемпионата Франции. На один голевой пас меньше у Неймара.

Также на счету Месси 3 гола в сезоне Лиги 1 – он сделал дубль в матче с «Клермоном» и забил один гол в ворота «Лилля». С подробной статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.