Головин о Месси: «Супертоповый уровень, как и у Мбаппе, и у Неймара. Они как хищники – думают только о том, чтобы забить или отдать голевую»

рассказал об игре против .

– В какой раз за карьеру ты сейчас играл против Лео Месси?

– Во второй. Контрольный матч за сборную в 2017-м пропустил, был травмирован и сидел на трибуне. Когда мы в прошлом сезоне дома выиграли у – 3:0, из-за травмы не приехал уже Месси. А в парижских матчах – 1:2 в прошлом сезоне еще при Нико Коваче и 1:1 в нынешнем – играли оба. Тогда тоже, кстати, мы показали хороший футбол и могли сыграть вничью.

– В этом году ты отдал голевую передачу как раз после потери Месси в центре поля.

– У него мяч отобрал наш парень в нереальном подкате! Но Месси – он и есть Месси, супертоповый уровень, как и у Мбаппе, и у Неймара. Постоянно находятся между линиями, ищут зоны, где могут получить мяч и не терять лишнего времени. Ты смотришь на игроков такого уровня и видишь, что они принимают мяч сразу с разворотом для того, чтобы атаковать. Никогда не вижу, чтобы кто-то принимал спиной к чужим воротам и пасовал назад. Они как хищники – думают только о том, чтобы забить или отдать голевую передачу.

– Месси на поле ничего не говорит, никого не задевает?

– Нет, он спокойный. Постоянно видишь его с таким лицом, которое говорит, что он полностью сфокусирован на игре и ничто его не отвлекает. Ни решения судей, ни что-то другое.

– Ты говорил Нобелю Арустамяну, что сложнее всего играть против Неймара. Остаешься при том же мнении после двух матчей против Месси?

– Если взять домашний матч, когда мы выиграли 3:0, то сыграл очень плохо – если сравнивать с тем, на что он способен. В последней же игре самые большие проблемы для нас создал как раз Месси, – рассказал полузащитник о форварде «ПСЖ».