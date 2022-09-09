Неймар об адаптации Месси в «ПСЖ»: «Лео чувствует себя как дома. Надеюсь, мы выиграем много трофеев»

доволен тем, как адаптировался в .

«Давно знаю Лео. Я помогал ему на поле и на тренировках, общаясь с ним. Трудно идти на такие перемены, потому что он много лет был в «Барселоне», а теперь все изменилось для него и его семьи.

Это тяжело, но я думаю, что сейчас ему лучше и он чувствует себя как дома. Хочу, чтобы ему было весело. Хочу, чтобы нам было весело вместе. Знаем, что впереди у нас много дел и трудностей, но уверен, что мы справимся.

Наши новички – хорошие игроки. Хорошо, когда к нам присоединяются качественные футболисты, это укрепляет команду и делает нас сильнее. Надеюсь, они смогут насладиться и повеселиться вместе с нами здесь. Надеюсь, мы выиграем много трофеев», – сказал форвард «ПСЖ» в интервью DAZN.