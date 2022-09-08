Мбаппе о Месси и Роналду: «Вряд ли можно скопировать их карьеры, чтобы войти в историю»

высказался о и .

«Вряд ли можно скопировать их карьеры, чтобы войти в историю.

Они изменили взгляд людей на футбол. Думаю, поэтому их противостояние захватило столько людей. После них люди уже не смотрят на футбол так, как прежде. На жизнь они тоже не смотрят так, как прежде.

Месси и Роналду боролись на протяжении десяти лет, и я наблюдал за ними все детство», – сказал форвард .

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