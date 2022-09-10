Клубы обсудят изменение регламента Мир РПЛ и календаря чемпионата и Кубка 12 сентября – на общем собрании

12 сентября состоится общее собрание клубов .

На собрании представители клубов обсудят два вопроса: изменение регламента чемпионата России и календаря Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

Клубы намерены обсудить возможность оптимизации и упрощения процедуры согласования календаря и расписания матчей чемпионата и Кубка России.

Возможные изменения расписания матчей связаны с проведением товарищеских игр сборной России в ноябре.

Заседание начнется в 14:00 и пройдет в режиме видеоконференции.