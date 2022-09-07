Мбаппе улучшил достижение Месси и забил 35 голов в ЛЧ быстрее всех – в 23 года и 260 дня. Роналду достиг этой отметки в 27 лет и 59 дней

Форвард «ПСЖ» быстрее всех забил 35 голов в .

Во вчерашней игре группового этапа турнира между «ПСЖ» и (2:1) нападающий оформил дубль. Эти голы позволили Мбаппе достичь отметки в 35 голов в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет и 260 дней, и это лучший результат в истории.

Мбаппе превзошел результат , который забил 35 голов в возрасте 23 лет и 307 дней.

Следом за ними идут Рауль (25 лет и 82 дня), Карим Бензема (26 лет и 69 дней), Томас Мюллер (26 лет и 185 дней) и (27 лет и 59 дней).

Статистику форварда, который забил 9 голов в 6 матчах сезона за «ПСЖ», можно изучить по ссылке.

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