Гол Мбаппе в ворота «Ювентуса» с паса Неймара признан лучшим на неделе в ЛЧ

Первый гол в матче с «Ювентусом» признан лучшим на неделе в чемпионов.

Форвард открыл счет на 5-й минуте матча против (2:1) после паса . Этот гол занял первое место в голосовании за лучший мяч недели в Лиге чемпионов.

Второе место занял гол хавбека «Барселоны» Феррана Торреса в ворота пльзеньской «Виктории» (5:1), третье – мяч вингера «Баварии» Лероя Сане в игре с «Интером» (2:0), четвертое – гол защитника «Бенфики» Алекса Гримальдо, который дальним ударом забил «Маккаби» (2:0).