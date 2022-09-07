Мбаппе после дубля «Ювентусу»: «Есть над чем поработать, но это ЛЧ. «ПСЖ» уже выиграл бы ее, будь все просто»

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался после дубля в ворота «Ювентуса» (2:1).

– Была небольшая разница между первыми 35 минутами и вторым таймом. Мы понимаем, что у нас есть некоторые недостатки.

– Вы могли сделать счет 3:0.

– Я не забил множество голов за свою жизнь. Я много мячей забью в дальнейшем, но и промахов будет много. Так устроен футбол. Но ты вредишь своей команде не промахами, а тем, что думаешь о них.

У нас есть над чем поработать, это нормально, ведь мы выступаем в Лиге чемпионов. Мы бы уже выиграли ее, если бы все было просто, – сказал француз.

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