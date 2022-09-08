«Челси» нравится Почеттино, но его не выбрали из-за сомнений в том, что он может бороться за трофеи

Стало известно, почему решил назначить , а не на пост тренера.

Как пишет The Times, владельцы лондонского клуба были готовы пообщаться с экс-тренером «ПСЖ» и «Тоттенхэма», однако аргентинец уже знал, что «Челси» возглавит Поттер.

«Синим» очень нравится Почеттино, но в клубе сомневаются, что тренер способен бороться за трофеи на высшем уровне после поражения в финале Лиги чемпионов-2019 с «Тоттенхэмом».

Поттер никогда не работал в европейском топ-клубе, но его успех со шведским «Эстерсундом», который тренер вывел в Лигу Европы, а также трансформация игрового стиля «Брайтона» и улучшение результатов клуба в убедили «Челси» в том, что это подходящий кандидат.

«Челси» считает Поттера лучшим молодым тренером Европы. В клубе полагают, что он сможет работать с лондонцами на протяжении многих лет, как Пеп Гвардиола в «Манчестер Сити» или Юрген Клопп в «Ливерпуле».

Ключевую роль при выборе сыграли ценности Поттера – его взгляды привлекли руководство «Челси».