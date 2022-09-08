Поттер возглавит «Челси». «Брайтон» получит около 16 млн фунтов компенсации

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Грэм Поттер возглавит «Челси» после отставки Томаса Тухеля.

Лондонский клуб устно договорился с тренером о сотрудничестве. Об этом сообщают Фабрицио Романо, Джанлука Ди Марцио, The Guardian, Daily Mail и ряд других источников.

В данный момент «Челси» готовит необходимые документы. В ближайшие часы клуб договорится с «Брайтоном» об условиях выплаты компенсации. По данным The Guardian, она составит около 16 миллионов фунтов.

«Брайтон», как пишет Джанлука Ди Марцио, тоже дал согласие на уход Поттера.

До клуба с южного побережья Англии тренер работал с «Суонси» и шведским «Эстерсундом».

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