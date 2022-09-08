Поттер подпишет с «Челси» контракт на 5 лет

станет тренером «Челси» после отставки Томаса Тухеля.

Как пишет The Times, контракт тренера с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет. Вечером Поттер прибудет на базу «Челси».

Поттер впечатлил и Бехдада Эгбали (одного из членов консорциума, купившего «Челси»). Они считают, что тренер подойдет долгосрочному проекту клуба.

Вместе с Поттером на работу в «Челси» перейдут как минимум четыре члена тренерского штаба . Как полагают владельцы лондонского клуба, это поможет Грэму адаптироваться в команде. При этом боссы «Челси» осознают, что Поттеру потребуется время на адаптацию в клубе.

Sky Sports сообщает, что сегодня утром Грэм посетил базу «Брайтона» и провел там около двух часов, прощаясь с игроками и сотрудниками клуба.

Вероятно, Поттер будет руководить «Челси» уже в матче следующего тура против «Фулхэма», который состоится 10 сентября.

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