Клопп об 1:4 с «Наполи»: «Ливерпуль» не работал как команда, и я несу за это ответственность. Сложный период»

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после разгрома от «Наполи» (1:4) в Лиге чемпионов.
– Кажется, нам нужно пересобрать себя. «Ливерпулю» не хватало многого. Придется делать это по ходу сезона. Через три дня у нас матч с «Вулвс» – к этой игре нужно попытаться найти план, который будет гораздо лучше примерно во всем.
Мы не работали как команда. Здесь дело не в личностях. Мы играли недостаточно хорошо – это ясно и очевидно. Поэтому мы и проиграли. Я несу за это ответственность. Мне нужно время, чтобы подумать. Найти причины, устранить их и двигаться дальше – это моя работа.
– Как «Ливерпуль» может измениться?
– Несомненно, это сложный период, но если ты не проводишь выдающийся матч, то все равно должен качественно обороняться. Мы должны были лучше играть в защите.
Нет, мы не должны изобретать новый стиль футбола. Нужно просто стать лучше. Все были бы счастливы, если бы мы могли показывать тот футбол, что раньше, – сказал Клопп в интервью BT Sport.
«Ливерпуль» постоянно страдает в Неаполе. Но эти 1:4 – настоящая катастрофа
«Если «Вулвз» смотрели наш матч, они смеялись». Клопп хочет пересобрать «Ливерпуль» после 1:4 в Неаполе