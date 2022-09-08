Робертсон про 1:4 с «Наполи»: «Ливерпулю» надо просыпаться. Заслуженный результат, нельзя так играть»

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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон раскритиковал команду за поражение от «Наполи» (1:4).

«Мы оставляли огромные свободные зоны. Нельзя приезжать на такой стадион и играть без компактности. «Наполи» был на голову сильнее.

Слишком часто у соперника были возможности убежать и создать нам проблемы. В Лиге чемпионов на выезде нельзя играть настолько открыто. Нужно вернуться к основам и действовать компактно.

Мы заслужили такой результат. Было ощущение, будто у «Наполи» на игрока больше.

Нужно быть готовыми сражаться. Надо просыпаться, да поскорее, потому что нельзя так играть», – сказал Робертсон BT Sport.

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