Юлиан Нагельсманн: Надеюсь, против «Барсы» «Бавария» сможет добиться таких же успехов, как прежде»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов.
Его команда попала в группу С, где встретится с «Барселоной», «Интером» и «Викторией» Пльзень.
«Это очень сложная группа, полная испытаний. «Интер» хорошо укрепился. Он уже не раз добивался успеха на международной арене и в последние годы вновь обрел силу.
Что касается «Барселоны», то, конечно, никуда не уйти от истории с Левандовским. И я надеюсь, что мы сможем добиться в матчах с этой командой таких же успехов, что и в прежние годы.
«Виктория» была чемпионом Чехии, опередила пражские клубы, это большое дело.
Нам нужно будет с самого начала работать сосредоточенно, и мы с нетерпением ждем старта», – заявил Нагельсманн.
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