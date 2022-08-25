Юлиан Нагельсманн: Надеюсь, против «Барсы» «Бавария» сможет добиться таких же успехов, как прежде»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов.

Его команда попала в группу С, где встретится с «Барселоной», «Интером» и «Викторией» Пльзень.

«Это очень сложная группа, полная испытаний. «Интер» хорошо укрепился. Он уже не раз добивался успеха на международной арене и в последние годы вновь обрел силу.

Что касается «Барселоны», то, конечно, никуда не уйти от истории с Левандовским. И я надеюсь, что мы сможем добиться в матчах с этой командой таких же успехов, что и в прежние годы.

«Виктория» была чемпионом Чехии, опередила пражские клубы, это большое дело.

Нам нужно будет с самого начала работать сосредоточенно, и мы с нетерпением ждем старта», – заявил Нагельсманн.

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