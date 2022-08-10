не хочет, чтобы «Барселона» играла с «Баварией» в группе .

– Хотите ли вы встретиться с «Баварией» на групповой стадии Лиги чемпионов?

– Нет! Это должно случиться не на групповом этапе. Еще слишком рано. Для меня это было бы странное ощущение. Мое пожелание на жеребьевку: пожалуйста, только не мяч с «Баварией».

– Как фанаты «Баварии» примут вас на «Альянц Арене», если вы все-таки встретитесь?

– Я не знаю. Надеюсь, что хорошо. О времени, проведенном в «Баварии», у меня остались лишь положительные воспоминания. История, которая была у нас с «Баварией», навсегда останется в моем сердце, – сказал нападающий «Барселоны» в интервью Sport Bild.

Напомним, при жеребьевке будет в первой корзине, а – во второй.