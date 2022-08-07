Нагельсманн о Левандовском: «Он говорил, что навесов стало меньше. Я проверил: их было всего на 3 больше в позапрошлом сезоне»

высказался об уходе Роберта Левандовского из «Баварии».

– Писали, что Левандовски попросил об уходе из «Баварии», так как его не убедили ваши идеи.

– Нет, это неправда. Иногда у Левы могло быть свое мнение, но это абсолютно нормально.

В одном из интервью он сказал, что во второй части прошлого сезона на него делали меньше навесов. Я проверил: в первой части предыдущего сезона он получил всего на три навеса меньше, чем в первой половине позапрошлого сезона, – сказал тренер «Баварии» в интервью Frankfurter Allgemeine.

Ну что, отдаем титул «Баварии» после первого тура? 5 голов за тайм – бешеный старт без Левандовского