«Атлетико» не поменяет стратегию в споре с «Барселоной» по .

Напомним, что «Атлетико» будет обязан выкупить Гризманна у «Барсы» за 40 млн евро, если игрок проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона в клубе. В четырех играх Ла Лиги подряд Антуан выходил на замену после 60-й минуты.

Как пишет Diario Sport, юристы «Атлетико» понимают, что у «Барселоны» нет оснований для начала разбирательств. «Рохибланкос» продолжат выпускать Антуана во втором тайме до тех пор, пока каталонцы не согласятся на снижение суммы выкупа игрока.

не ожидала, что окажется в такой ситуации, и не думала, что «Атлетико» займет такую позицию. В данный момент у каталонцев нет юридических аргументов, которые можно было бы использовать для защиты интересов клуба.

31-летний нападающий забил 2 гола после выходов на замену в 4 матчах . Статистику француза можно найти здесь.

«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?