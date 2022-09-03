«Атлетико» предложил «Барсе» 15 млн евро за Гризманна вместо выкупа за 40 млн. Каталонцы отказались

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Агент Антуана Гризманна пытается решить вопрос о трансфере клиента из «Барселоны» в «Атлетико».

Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб выпускает арендованного форварда на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 млн евро «Барселоне» за его выкуп. В этом сезоне француз трижды вышел на поле после 60-й минуты.

Представитель Гризманна попробует организовать договоренность о трансфере 31-летнего игрока до конца сезона таким образом, чтобы сделка не зависела от количества сыгранных матчей, а также стоила дешевле 40 млн.

«Атлетико» попытался выкупить Антуана за меньшую сумму, сообщает COPE. «Кольчонерос» предложили «Барсе» 15 миллионов евро с выплатами в течение 3 лет. Каталонцы отказались.

«Атлетико» также предлагал обмен Гризманна на форварда Альваро Морату.

«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?

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