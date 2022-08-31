Гризманн надеется, что «Атлетико» договорится с «Барсой» о снижении суммы выкупа. Мадридцы выпускают его на замену после 60-й минуты, чтобы не платить 40 млн евро

Нападающий Антуан Гризманн недоволен своим положением в «Атлетико».

Как передает Diario Sport со ссылкой на L’Equipe, футболист предпочел бы остаться в мадридской команде, но не хочет страдать от последствий соглашения, заключенного его нынешним клубом с «Барселоной».

«Атлетико», чтобы не выкупать француза за 40 млн евро, выпускает его только на замену после 60-й минуты. Это Гризманна не устраивает, и он надеется, что в ближайшее время с «Барселоной» удастся договориться о снижении цены. Однако и вариант с переходом в другую команду до закрытия летнего трансферного окна не исключается.

«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?